Diritti TV Coppa del Mondo FIFA 2026™ | aperta la vendita in Italia Offerte entro il 25 Novembre

La FIFA ha indetto una gara d'appalto in Italia per la vendita dei diritti mediatici della Coppa del Mondo FIFA 26™. La procedura di gara consentirà alla FIFA di selezionare il soggetto o i soggetti in Italia più idonei a garantire gli impegni richiesti in materia di trasmissione e programmazione, al fine di raggiungere il suo obiettivo di raggiungere il pubblico più ampio possibile e offrire un'e. 🔗 Leggi su Digital-news.it

