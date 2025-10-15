Direzione Marittima visita a Cattolica del nuovo comandante regionale | incontro in Comune

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Franca Foronchi ha ricevuto in visita istituzionale il capitano di Vascello Maurizio Tattoli, nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna dallo scorso 19 settembre.Nella sala giunta di Palazzo Mancini, sindaca e comandante hanno rinnovato il patto di reciproca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

