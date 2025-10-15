Diretta | La Nato frena sui Tomahawk | Questione Usa-Ucraina
Alla riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles, gli Stati Uniti e i partner europei ribadiscono il sostegno all’Ucraina. Il segretario Usa alla Guerra, Pete Hegseth, parla di “pace attraverso la forza”, esortando gli alleati ad aumentare l’invio di armi nell’ambito dell’iniziativa Purl voluta da Trump. Il segretario generale Mark Rutte assicura che gli aiuti militari restano ai livelli dello scorso anno, mentre l’Olanda si dice pronta a sostenere l’eventuale invio di missili Tomahawk da parte di Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
