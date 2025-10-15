Dionisi Palermo adesso è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero! Lo attende l’Empoli
Dionisi Palermo, è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero per il tecnico ex Sassuolo! Lo aspetta l’Empoli Le strade di Alessio Dionisi e del Palermo si separano definitivamente. Dopo l’esonero arrivato a giugno, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre è arrivata anche l’ufficialità della risoluzione contrattuale tra l’allenatore e il club rosanero, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gazzetta dello Sport: “L’Empoli attende Dionisi già oggi. Ma il tecnico non è ancora libero”: Trattativa complicata con il Palermo. Pagliuca sta aspettando l’esonero. Questa mattina la decisione definitiva http://mgol.it/TNfrHp - facebook.com Vai su Facebook
Giornale di Sicilia: “Dionisi-Empoli ancora in stand-by. Al Barbera già in 30 mila - X Vai su X
Dionisi Palermo, adesso è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero! Lo attende l’Empoli - Dionisi Palermo, è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero per il tecnico ex Sassuolo! Segnala calcionews24.com
Dionisi per lasciare Palermo vuole la buonuscita - EMPOLI – Il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli è ormai definito, ma manca ancora un passaggio decisivo: la buonuscita dal Palermo. mondopalermo.it scrive
Palermo, ufficiale: esonerato Dionisi - La notizia era nell'aria e adesso è arrivata l'ufficialità dell'esonero. calciomercato.com scrive