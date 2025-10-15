Dionisi Palermo adesso è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero! Lo attende l’Empoli

Calcionews24.com | 15 ott 2025

Dionisi Palermo, è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero per il tecnico ex Sassuolo! Lo aspetta l’Empoli Le strade di Alessio Dionisi e del Palermo si separano definitivamente. Dopo l’esonero arrivato a giugno, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre è arrivata anche l’ufficialità della risoluzione contrattuale tra l’allenatore e il club rosanero, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

