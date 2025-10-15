Dionisi-Empoli fumata bianca sempre più vicina Ci siamo per l’approdo in azzurro

Dionisi-Empoli: è tutto pronto per il ritorno, risolto il contratto con il Palermo Secondo Di Marzio, il binomio Dionisi-Empoli è pronto a ricomporsi. Dopo settimane di riflessioni, contatti e trattative, la situazione si è finalmente sbloccata: Alessio Dionisi sta risolvendo il contratto che lo lega al Palermo, aprendo di fatto la strada al suo ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dionisi-Empoli, fumata bianca sempre più vicina. Ci siamo per l’approdo in azzurro

News recenti che potrebbero piacerti

https://ilovepalermocalcio.com/empoli-dionisi-palermo-rescissione-gazzetta-dello-sport/… Gazzetta dello Sport: “Empoli, slitta l’annuncio di Dionisi: la rescissione col Palermo blocca tutto. Chi paga lo staff?” - X Vai su X

A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l'Empoli esonera, come previsto, Guido Pagliuca e il suo staff. Si attende adesso l'ufficialità per l'ingaggio di Alessio Dionisi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta dello Sport: “Empoli, slitta l’annuncio di Dionisi: la rescissione col Palermo blocca tutto. Chi paga lo staff?” - Giacomo Cioni della Gazzetta dello Sport racconta il rallentamento nell’accordo tra Empoli e Dionisi: la rescissione con il Palermo non è ancora firmata e il tecnico resta in attesa di ufficialità. Secondo ilovepalermocalcio.com

Empoli, manca l’accordo tra Dionisi e il Palermo: il club azzurro attende la risoluzione del contratto - L'Empoli attende la risoluzione del contratto che lega Alessio Dionisi al Palermo: solo a quel punto il club azzurro potrà proseguire ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Situazione Panchina | Si attende la risoluzione di Dionisi - Sta volgendo al termine questa giornata di lunedì, una giornata nella quale ci si attendeva — e in parte ci si attende ancora — una comunicazione ufficiale riguardo alla guida tecnica dell’Empoli. pianetaempoli.it scrive