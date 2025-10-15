Dimore private e chiese suggestive torna nel manzanese Ville Aperte
Domenica 19 ottobre torna "Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia" con l'apertura straordinaria al pubblico delle splendide dimore private e chiese a nordest del Friuli Venezia Giulia, in un'area paesaggisticamente magnifica che si estende nei territori dei comuni organizzatori: Buttrio, Corno di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
