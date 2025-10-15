' Dimentica' le scritture contabili del colosso dolciario e finisce in bancarotta amministratrice ' graziata' dal giudice

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolta perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto dal giudice monocratico Alessia Stadio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei riguardi dell'amministratrice unica della Gargliulo Degross Srl società poi in liquidazione, finita sotto processo per bancarotta.Secondo quanto accertato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

