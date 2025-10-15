Difesa della costa entro fine ottobre completate le dune invernali sulla spiaggia di Rimini

Sono iniziati il 6 ottobre e verranno completati entro la fine del mese di ottobre i lavori di accumulo della sabbia sotto forma di dune invernali nei tratti che vanno dalla spiaggia libera del porto canale fino ai bagni all'altezza di piazzale Benedetto Croce. L'intervento, coordinato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

