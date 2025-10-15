Dieci nuove serie Vertigo svelate al NYCC 2025; si conclude anche Swamp Thing di Rick Veitch
New York Comic Con 2025, una dei più importanti e attesi palcoscenici del mondo-fumetto, ci ha deliziato con tanti nuovi annunci, sia a tema Marvel che DC. Proprio quest’ultimo editore, ha svelato al mondo altre nuove serie targate Vertigo in arrivo, tra cui, inaspettatamente, la conclusione del ciclo di Rick Veitch su Swamp Thing, interrotto bruscamente trentasette anni fa. Se sentite le lacrime di nostalgia scendere e il sangue ribollire al solo sentire il ritorno in pompa magna dell’etichetta più sperimentale e fuori dagli schemi di DC, questo è proprio il posto giusto per voi! Anni ’90, we are so back!. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
Dieci anni fa, in una stanza in #Cina, due sguardi si sono incontrati per la prima volta: quello di Idra e Gabriele e quello della piccola Cora Mei. Da quel momento, la loro vita è cambiata per sempre. Tra viaggi, interventi, logopedia e nuove avventure, oggi - facebook.com Vai su Facebook
Dieci nuove poltrone per i familiari dei ricoverati all'Hospice di Pisa https://ift.tt/nHpSZ7j https://ift.tt/mw7LDWs - X Vai su X
Il ritorno di 100 Bullets e le storie di Swamp Thing censurate 35 anni fa: ecco la line-up della nuova Vertigo - La nuova DC Vertigo si presenta in grande stile alla NYCC: dalla nuova serie di 100 Bullets alle storie di Swamp Thing censurate 35 anni fa ... Lo riporta mangaforever.net