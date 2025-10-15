Dieci nuove serie Vertigo svelate al NYCC 2025; si conclude anche Swamp Thing di Rick Veitch

New York Comic Con 2025, una dei più importanti e attesi palcoscenici del mondo-fumetto, ci ha deliziato con tanti nuovi annunci, sia a tema Marvel che DC. Proprio quest’ultimo editore, ha svelato al mondo altre nuove serie targate Vertigo in arrivo, tra cui, inaspettatamente, la conclusione del ciclo di Rick Veitch su Swamp Thing, interrotto bruscamente trentasette anni fa. Se sentite le lacrime di nostalgia scendere e il sangue ribollire al solo sentire il ritorno in pompa magna dell’etichetta più sperimentale e fuori dagli schemi di DC, questo è proprio il posto giusto per voi! Anni ’90, we are so back!. 🔗 Leggi su Screenworld.it

