Diciotto anni di attività per il centro per i disturbi alimentari Auryn
Arezzo, 15 ottobre 2025 – Diciotto anni di attività per Auryn, il centro per i disturbi alimentari dell’Istituto di Agazzi. L’anniversario è stato festeggiato all’indomani della Giornata Mondiale della Salute Mentale con un momento di ritrovo tra operatori e pazienti dove, oltre a ripercorrere le principali fasi della storia del centro, è stata condivisa l’importanza e l’attualità dei servizi offerti in risposta a una reale situazione di bisogno del territorio aretino. L’inaugurazione di Auryn avvenne nell’ottobre del 2007 per concretizzare il progetto del dottor Giorgio Apazzi, attuale direttore sanitario dell’Istituto di Agazzi, di realizzare un centro interdisciplinare per il recupero funzionale e sociale di persone in età adolescenziale e adulta affette da disturbi dell’alimentazione quali anoressia nervosa, bulimia nervosa o alimentazione incontrollata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
