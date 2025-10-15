Diane Keaton indimenticabile icona anche del mattone
Cosa c'entra Diane Keaton con il modello Milano? Ci arriviamo. L’attrice mancata sabato non era soltanto “l’unico pubblico per cui facessi i miei film” come ha raccontato ieri Woody Allen in un commovente pezzo su “The free press”, e secondo cui “il perché ci siamo separati lo sanno solo Dio e Freud”. E non era solo l’inventrice di un look strategico due volte, primo perché il vestirsi sempre identici, dalla Regina Elisabetta a Andy Warhol, ti rende in automatico “igona” senza tempo, e non ti invecchia mai; secondo perché quella che era “probabilmente la donna più coperta nella storia dell’abbigliamento” come ha ricordato invece anni fa Meryl Streep, aveva capito che cominciando a coprirsi da giovane nessuno si sarebbe stupito di vederla bardata da anziana, il contrario insomma delle ottantenni botoxate e nude con le braccia penzoloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
