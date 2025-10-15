Dialoghi con Rota | concerto dell’Orchestra metropolitana di Bari dedicato al musicista Michele Petrella

Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà il terzo concerto dellOrchestra sinfonica della Città metropolitana dedicato a Nino Rota, figura centrale della programmazione triennale 2025-2027 dell’ICO Bari.L’ultima delle tre serate intitolata “Notturna. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

