Dialoghi con Rota | concerto dell’Orchestra metropolitana di Bari dedicato al musicista Michele Petrella
Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari, si terrà il terzo concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana dedicato a Nino Rota, figura centrale della programmazione triennale 2025-2027 dell’ICO Bari.L’ultima delle tre serate intitolata “Notturna. Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dialoghi con Rota – Tre serate di musica per celebrare Nino Rota L’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari inaugura la stagione autunnale con un progetto speciale dedicato a Nino Rota, cuore della programmazione triennale 2025-2027. Tr - facebook.com Vai su Facebook
Da Rota a Morricone il concerto di Capodanno alla Nuvola di Roma - Sarà la Grand'Orchestra di Gerardo Di Lella a salire sul palco della Nuvola di Fuksas il 1 gennaio 2025 per inaugurare con "Il concerto di Capodanno di Roma. Si legge su ansa.it