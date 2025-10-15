Di Natale fa discutere | Negli ultimi dieci anni della mia carriera sono stato allo stesso livello di Totti e Del Piero Sono rispettato più oggi che…

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Natale fa discutere: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore dell’Udinese anche sulla leggende bianconera Del Piero. Una dichiarazione forte, destinata a far discutere. Antonio “Totò” Di Natale, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero Veneto in occasione del suo 48° compleanno, si è paragonato a due mostri sacri del calcio italiano come Alessandro Del Piero e Francesco Totti, affermando di non avere nulla da invidiare loro, almeno per quanto riguarda l’ultima parte della sua carriera. L’ex capitano dell’ Udinese ha parlato a 360 gradi, dalla sua ex squadra alla Nazionale, ma sono state le parole sulle due leggende di Juventus e Roma a fare più rumore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

di natale fa discutere negli ultimi dieci anni della mia carriera sono stato allo stesso livello di totti e del piero sono rispettato pi249 oggi che8230

© Juventusnews24.com - Di Natale fa discutere: «Negli ultimi dieci anni della mia carriera sono stato allo stesso livello di Totti e Del Piero. Sono rispettato più oggi che…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

natale fa discutere ultimiDi Natale: "Io come Totti e Del Piero negli ultimi dieci anni" - Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Totò Di Natale che, intervistato per il suo quarantottesimo compleanno, si è paragonato a Del Piero e Totti, confessando di ritenere di non avere nulla da ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Natale Fa Discutere Ultimi