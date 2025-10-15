Di Marzio | Odogu fu una operazione a sorpresa Mi dissero che era un buon giocatore

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è stato intervistato dai microfoni di MilanVibes: le sue parole su Odogu del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Marzio: “Odogu fu una operazione a sorpresa. Mi dissero che era un buon giocatore”

