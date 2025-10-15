Giovanni Di Lorenzo ha giocato come titolare il match tra Italia e Israele, vinto dagli Azzurri 3-0. Il capitano del Napoli, però, non è stato molto preciso e ha regalato agli avversari l’opportunità di segnare con un errore grossolano. I voti a Di Lorenzo per Italia-Israele. La Gazzetta dello Sport gli dà la sufficienza (6), motivando: Dalla sua parte galleggia Solomon: gli taglia i rifornimenti come può, ma quando inciampa regala a Gloukh una ripartenza da 1-1. Più critico è, invece, il Corriere dello Sport, che con 5 e mezzo come voto scrive: Macchinoso e rallentato, poco preciso anche in fase di copertura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo macchinoso e poco preciso, stava regalando un gol all’Israele (CorSport)