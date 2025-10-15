Di Gennaro si opera torna nel 2026 | chi è il nuovo terzo portiere dell’Inter

Sfortuna per Raffaele Di Gennaro. Il portiere nerazzurro, rientrato a Milano nell’estate 2024 dopo l’esperienza al Gubbio, ha riportato una frattura allo scafoide del polso destro durante un allenamento con la prima squadra. L’Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato l’infortunio e annunciato che il giocatore verrà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Con Di Gennaro indisponibile, alle spalle del titolare Yann Sommer e del secondo Josep Martinez, il ruolo di terzo portiere potrebbe ora essere affidato ad Alessandro Calligaris, ventenne in forza all’Inter U23. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'Italia torna in campo. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni Mondiali, in un match decisivo per agguantare un posto ai playoff. #Italia #Israele #italiaisraele #mondiali2026 #qualificazionimon - facebook.com Vai su Facebook

Un Posto al Sole stasera in tv, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: Gennaro torna ai Cantieri - X Vai su X

UFFICIALE, si opera e torna nel 2026: l’erede si svincola dalla Juve - Una lunghissima stagione si è appena conclusa, ma solo in parte visto che tanti obiettivi sono ancora in ballo in tutto il mondo. Come scrive calciomercato.it