Di Gennaro | Il Milan ha giocatori forti Modric sa giocare ovunque La Fiorentina deve…
Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex calciatore italiano Antonio Di Gennaro ha voluto parlare di Milan-Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Ex Milan, #Gennaro #Gattuso sulla #nazionale:" Vivo il mio #sogno...". Le #parole - facebook.com Vai su Facebook
Zlatan Ibrahimovic x Gennaro Gattuso Milano'nun sert adamlari, San Siro'da. - X Vai su X
Di Gennaro: “Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male” - La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male” sembra essere il primo su Labaro Viola. Riporta msn.com
Antonio Di Gennaro: "La Fiorentina non può essere a tre punti in sei partite" - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra? Secondo firenzeviola.it
Di Gennaro: "Milan-Fiorentina? Per batterlo devi fare una partita perfetta" - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, ha analizzato i problemi della Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra? firenzeviola.it scrive