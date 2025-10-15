Detenuto tenta di sgozzare un altro recluso con un neon | Per poco non ha reciso la carotide

Un detenuto del carcere della Spezia ha provato a sgozzare un altro recluso con un pezzo di neon. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno trasportato la vittima al pronto soccorso. Qui i sanitari hanno appurato che per pochi centimetri l'aggressore non gli ha reciso la carotide. 🔗 Leggi su Today.it