detenuto lancia sgabelli a un agente nuova aggressione nel carcere di pavia

Pavia, 15 ottobre 2025 –  Il detenuto avrebbe voluto che la sua cella rimanesse aperta e all'ovvio diniego dell'agente di polizia penitenziaria gli ha lanciato contro due sgabelli. L'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 14 ottobre, nel carcere pavese di Torre del Gallo, è stata resa nota dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe, che oltre a esprimere vicinanza e solidarietà al collega, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, per una prognosi di 10 giorni, denuncia ancora una volta la situazione della casa circondariale pavese. "A Pavia - evidenzia Donato Capece, segretario generale del Sappe - si deve ristabilire il rispetto della legalità e delle regole del sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

