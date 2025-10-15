Designata la sestina arbitrale per Torino-Napoli

Forzazzurri.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco chi arbitrerà la trasferta a Torino degli azzurri. La Lega Serie A ha comunicato la sestina arbitrale per il prossimo impegno degli azzurri in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

designata sestina arbitrale torinoArbitro Lazio-Torino: designato il fischietto del match - Arbitro Lazio Torino: designato il fischietto del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Secondo lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Designata Sestina Arbitrale Torino