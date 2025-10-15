Era l’inizio del 2022 quando si verificarono due episodi a Pisa: un furto e una rapina in centro, a pochi passi dal cuore della città. Ieri c’è stata la sentenza in Tribunale a Pisa: un 30enne di origini tunisine, Talbi Bashir, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. Per l’accusa è stato lui l’autore di quei fatti nell’inverno di tre anni fa, a gennaio e febbraio. Le indagini erano state svolte dalla polizia municipale di Pisa che aveva raccolto le prime testimonianze allora. La ricostruzione fatta durante le varie udienze. L’uomo avrebbe sottratto il cellulare a un giovane con disabilità nei pressi dei binari della Stazione centrale pisana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Derubò giovane disabile. Rapinò e picchiò un uomo"