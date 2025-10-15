Deputati casalinghi | La provincia apuana una spina nel fianco della Toscana rossa

All’indomani del voto poco lusinghiero per la Lega in Toscana (4,3%), il deputato massese Andrea Barabotti preferisce concentrarsi sul risultato del suo partito a Massa Carrara e parlare ai suoi elettori. "Siamo partiti – dice – da un obiettivo chiaro: rendere la Lega apuana la più forte della Toscana; volevamo un risultato importante per il nostro capolista; e volevamo rafforzare la presenza della Lega a Carrara, dove ci attende una sfida decisiva alle prossime amministrative, oggi più che mai a portata di mano. Volevamo, infine, dimostrare di essere una comunità politica sempre più radicata. Tutti e tre gli obiettivi sono stati centrati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

