Deposito di moto rubate nella riserva naturale dell’Aniene | denunciati un rom e 4 nordafricani

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperto un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell'Aniene a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Deposito di moto rubate nella riserva naturale dell'Aniene: denunciati un rom e 4 nordafricani

deposito moto rubate riservaROMA EST – Un deposito di moto rubate nella Riserva dell’Aniene: denunciati un rom e 4 nordafricani – VIDEO - Un blitz dei Carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell’Aniene a Roma. Riporta tiburno.tv

