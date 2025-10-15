Arezzo, 15 ottobre 2025 – Donne fragili e soldi: rapporto labile. Spesso inesistente, con una forte presenza delle prime e un’eccezionale scarsità dei secondi. Nell’aula 1 della facoltà aretina dell’università di Siena sono stati presentati i risultati del progetto europeo per superare il divario di genere nella gestione del denaro. Studi, analisi e proposte ma anche storie come quella della pensionata Gabriella Salvietti, ex operaia Lebole: “la mia pensione è di 1.060 euro. Questo vuol dire che non posso mettere da parte nulla e che nel caso di spese straordinarie, come ad esempio i conguagli delle bollette, deve raschiare il fondo dei pochi risparmi che mi sono rimasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Denaro e disuguaglianza: la lunga battaglia per l'indipendenza economica delle donne