Dell l'Haaland del Sertão che a 17 anni vale già 100 milioni | sulle sue tracce c'è anche il Milan

All'anagrafe riporta il complicato nome di Wendeson Wanderley Santos de Melo, ma per tutti è da sempre semplicemente Dell: classe 2008, convocato nel Brasile Sub 17 ai prossimi Mondiali in Qatar, attaccante del Bahia e fenomeno pronto a sbarcare in Europa. Con il soprannome altisonante di "Haaland del Sertão". E proprio insieme al fuoriclasse norvegese potrebbe finire a giocare. Milan permettendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it