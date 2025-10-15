Delitto Garlasco Venditti | Mai preso un euro Sempio revoca Lovati

“Mai preso un euro” al di fuori del proprio “stipendio” da magistrato. Men che meno per chiedere l’archiviazione di Andrea Sempio dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. E’ tornato a difendersi davanti ai suoi ex collegh i, sfuggendo invece alle telecamere dei cronisti, Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia indagato a Brescia in due diversi fascicoli per corruzione in atti giudiziari e peculato su un presunto “sistema” di favori e mercimoni che in Lomellina avrebbe coinvolto magistrati, forze dell’ordine, imprenditori, politici e pubblici ufficiali. Lo fa davanti al collegio del Tribunale del Riesame di Brescia guidato dal presidente Giovanni Pagliuca, chiamato a decidere se confermare o annullare il decreto di perquisizione disposto il 16 settembre dalla pm Claudia Moregola e dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, ed eseguito 10 giorni dopo dai militari del Gico della guardia di finanza di Brescia e del Gruppo di Pavia, con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e con al centro il ‘caso Garlasco’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Venditti: “Mai preso un euro”. Sempio revoca Lovati

