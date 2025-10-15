Delitto della barberia di Sestri Ponente confermato l’ergastolo per i due imputati

La Corte d’Assise d’Appello ha accolto le richieste della Procura generale nei confronti di Abdelwahab Kamel e Abdelghani Alì. Condannati per l’omicidio di Mahmoud Abdalla, ucciso a Sestri Ponente e poi decapitato nel 2023. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Delitto della barberia di Sestri Ponente, confermato l’ergastolo per i due imputati

