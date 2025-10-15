Delirio Schlein contro Meloni tra Hamas e dazi | E la pasta?

Quando l'onestà intellettuale non riesce a prendere il controllo, l'invidia politica la fa da padrone. È questo il caso dell'attuale segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che non riesce ad ammettere le vittorie politiche dei suoi avversari in Parlamento. Un forte alleato del presidente del Consiglio come Donald Trump è riuscito nell'intento di fermare- per quanto possibile- il massacro a Gaza con un accordo che, almeno per ora, sta reggendo. Davanti a questa evidenza la segretaria dem non riesce ad ammettere i meriti di Giorgia Meloni e soci. Interpellata da Giovanni Floris, durante l'ultima puntata di DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto su La7 ogni martedì sera, Schlein accusa la premier: "Ho una domanda per Giorgia Meloni.

