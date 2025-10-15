Dei suoni i passi | al via il festival di musiche e parole lungo la Via degli Dei
6a edizione di "Dei suoni i passi”, festival che si terrà da venerdì 17 a domenica 26 ottobre lungo la Via degli Dei, tra Firenze e Bologna per restituire il sapore di luoghi e paesaggi da vivere a un’altra velocità. La manifestazione nata nel 2018 per connettere i territori appenninici e le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
