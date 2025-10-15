Degrado al parco Peccei a Torino Barriera di Milano i disperati sono tornati ad accamparsi

A circa due anni dallo sgombero eseguito, appunto a ottobre 2023, nella zona denominata ‘cattedrale’ all'interno del parco Peccei, nel tratto compreso tra le vie Fossata, Valprato e Cigna e piazza Ghirlandaio, a metà ottobre 2025 alcuni disperati sono tornati ad accamparsi con estremo disagio per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

