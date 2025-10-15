Degrado al parco Peccei a Torino Barriera di Milano i disperati sono tornati ad accamparsi

A circa due anni dallo sgombero eseguito, appunto a ottobre 2023, nella zona denominata ‘cattedrale’ all'interno del parco Peccei, nel tratto compreso tra le vie Fossata, Valprato e Cigna e piazza Ghirlandaio, a metà ottobre 2025 alcuni disperati sono tornati ad accamparsi con estremo disagio per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

“Ma Viale Virgilio ed il parco non avrebbero dovuto rinascere con il progetto di riqualifica?” Da cronoprogramma, i lavori dovrebbe concludersi la prossima estate. Nel frattempo però non può continuare a sopravvivere tale degrado. Sono anni che denunciamo - facebook.com Vai su Facebook

“Parco “La Meridiana”, panchine distrutte e degrado”: la segnalazione - X Vai su X

Degrado al parco Peccei a Torino Barriera di Milano, i disperati sono tornati ad accamparsi - sanitari e disagi per i residenti e i frequentatori dell'area" ... Riporta torinotoday.it

Torino, nei weekend di settembre torna la Festa dello sport - A metà pomeriggio gli stand della Festa dello Sport sono pieni di bambini e ragazzi. rainews.it scrive

Parco della salute di Torino. Firmato l’accordo di programma - L’obiettivo generale è quello di concentrare in una nuova struttura le attività ad alta complessità fornite dalla Città della Salute e della Scienza di Torino e riorganizzare la rete ospedaliera ... Segnala quotidianosanita.it