Decine di migliaia di uccelli invadono le spiagge dell'Inghilterra | lo spettacolo della migrazione in un video impressionante
Decine di migliaia di piovanelli hanno invaso le spiagge del Norfolk, in Inghilterra, durante l'annuale migrazione autunnale. Un video spettacolare mostra lo straordinario viaggio che attira ormai ogni anno centinaia di appassionati, fotografi e birdwatcher. Anche qui in Italia, proprio in questi giorni stanno arrivando milioni di uccelli migratori da nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it
