Da gennaio, mentre le bombe di Tel Aviv continuavano a piovere su Gaza, massacrando centinaia di palestinesi al giorno, a poche decine di chilometri i coloni israeliani, sostenuti dall’esercito, hanno sfollato con la forza oltre 40mila palestinesi dai campi profughi della Cisgiordania. Nel mentre, il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, annunciava l’approvazione del “piano E1”, che prevede la costruzione di 3.400 nuove unità abitative nell’area che collega Gerusalemme Est e l’insediamento illegale Ma’ale Adumim. Un progetto che spezza in due il territorio palestinese, interrompendo di fatto la circolazione tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale, tra Ramallah e Betlemme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decine di migliaia di palestinesi cacciati, povertà raddoppiata e il “furto” dell’export: 20 associazioni contro le colonie illegali in Cisgiordania