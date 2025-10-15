Decine di camion di aiuti umanitari si dirigono verso Gaza
Rafah, 15 ott. (askanews) - Decine di camion carichi di cibo e forniture mediche entrano nel valico di Rafah dal lato egiziano, diretti a Gaza dopo il cessate il fuoco. Il valico è stato Israele riaperto come previsto dall'accordo di cessate il fuoco, dopo che ieri Hamas ha consegnato le salme di altri quattro ostaggi. Hamas ha consegnato altre 4 delle 28 salme degli ostaggi israeliani, ma ha anche precisato che il ritardo nella restituzione delle salme è dovuto alla distruzione a Gaza. Venerdì Israele ha iniziato a ritirare le sue forze dal territorio palestinese, mentre decine di migliaia di abitanti di Gaza cercano di far ritorno alle loro case devastate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#Hamas non riconsegna tutti i corpi degli #ostaggi deceduti, #Israele chiude il valico di #Rafah e blocca gli aiuti per #Gaza. Decine di camion carichi di cibo e beni di prima necessità per i palestinesi aspettano, fermi in coda - facebook.com Vai su Facebook
#Hamas non riconsegna tutti i corpi degli #ostaggi deceduti, #Israele chiude il valico di #Rafah e blocca gli aiuti per #Gaza. Decine di camion carichi di cibo e beni di prima necessità per i palestinesi aspettano, fermi in coda in Egitto - X Vai su X
Aiuti umanitari a Gaza, decine di tir in coda al valico di Rafah - Francesco Carofiglio, scrittore capace come pochi di dare forma narrativa ai luoghi e alle emozioni collettive, ospite del vodcast Il Piacere ... Come scrive quotidiano.net
L'assalto ai camion di aiuti, Gaza come l'Inferno di Gustave Doré - Scene dantesche tra le macerie di Gaza, quando folle affamate assaltano i primi Tir carichi di cibo e aiuti che Israele lascia passare ... Lo riporta msn.com
A Tel Aviv è l’ora del ritorno degli ostaggi, i primi camion di aiuti a Gaza presi d’assalto - Trattative dietro le quinte tra Israele e Hamas fino all’ultimo momento: i miliziani insistono sul rilascio di Barghouti. Si legge su editorialedomani.it