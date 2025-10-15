Decadenza Alessandra Todde | lo stop della Consulta
La decisione della Corte Costituzionale avrà molti risvolti politici: eccoli L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
$BREAKING: La sentenza della Consulta annulla la decadenza di Alessandra Todde, che resta presidente della Regione Sardegna - X Vai su X
La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione Rese pubbliche le sentenze della Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
Caso Todde: dalla Consulta lo stop sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna - Non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale, con l’ordinanza/ingiunzione emessa il 20 dicembre scorso, di imporre la decadenza dalla carica ... Come scrive gazzettadelsud.it
Stop decadenza Todde, Silvio Lai: «Finalmente chiarezza. Archiviati i sogni di rivincita del centrodestra» - Cagliari «La Corte Costituzionale con la sentenza di oggi ha fatto definitiva chiarezza sciogliendo qualsiasi dubbio sull’ipotesi di decadenza da presidente della Regione Sardegna di Alessandra Todde. Si legge su lanuovasardegna.it
La Consulta "salva" Alessandra Todde: stop alla decadenza della presidente della Regione - È tutto scritto nella sentenza numero 148, pubblicata oggi, che va contro le decisioni del Collegio di garanzia ... youtg.net scrive