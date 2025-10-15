Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, è intervenuto questa mattina, in collegamento video, al convegno “Stop Piracy”, organizzato a Napoli dall’Agcom e dall’Università per gli Studi di Napoli Parthenope. L’ad è tornato sul tema della pirateria come riporta la Lega in una nota stampa «La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminato migliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Siervo: «L'Italia prima nella lotta alla pirateria, ma le piattaforme americane non collaborano»