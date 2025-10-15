De Montel - Terme Milano ha ricevuto due tra i massimi premi a livello globale per design e innovazione: ESPA, Innovative SPA Award 2025 e SBID, International Design Award 2025. Si tratta di un importante e duplice riconoscimento internazionale all'eccellenza, all'eleganza, all'identità territoriale e all'innovazione termale di un “unicum” per la città di Milano. De Montel – Terme Milano rappresenta infatti una nuova frontiera dell'healthcare e del wellness urbano, un luogo in cui il design incontra percorsi di benessere termale all'avanguardia, un'oasi di benessere capace di fondere l'innovazione con lo stile liberty della struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Montel Terme Milano premiate per wellness design e innovazione