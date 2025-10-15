De Luca e il tempo dei ricorsi storici | lo sceriffo avanza verso il ritorno a casa

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Una passeggiata, il solito soprabito scuro. I soliti sguardi, il solito colpo di teatro. Come un attore navigato che non ha bisogno di copioni scritti per mettere in piedi il suo cavallo di battaglia Vincenzo De Luca ha nuovamente squarciato il velo del sipario che lo separava dal ritorno sulle tavole in croce del teatro che ne ha decretato il successo. La passeggiata in piazza Bolognini, tra la gente stanca per il crescente declino sociale di una Salerno torbida come mai negli ultimi anni, non può essere sdoganata come un normale blitz. È l'essenza pura di un messaggio chiaro che il Governatore uscente lancia alla sua "comfort zone".

