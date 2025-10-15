De Jong prolunga il contratto del Barcellona fino al 2029

2025-10-15 14:44:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Frenkie de Jong ha prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 2029, ha confermato il club. Il contratto del nazionale olandese con i blaugrana sarebbe scaduto a fine stagione. Tuttavia, ha firmato per altri tre anni, avendo giocato un ruolo chiave nel recente successo del Barça sotto Hansi Flick. Secondo quanto riferito, il suo accordo include una clausola rescissoria da 500 milioni di euro (435,3 milioni di sterline), un accordo che continua una tendenza per il Barça, che negli ultimi tempi ha legato diversi giocatori a contratti con clausole rescissorie astronomiche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com