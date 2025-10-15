De Canio | Camarda? Lasciamolo tranquillo facendo crescere in serenità Il Milan…

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore De Canio, intervistato dai microfoni del Quotidiano di Puglia, ha speso alcune parole su Camarda, di proprietà del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de canio camarda lasciamolo tranquillo facendo crescere in serenit224 il milan8230

© Pianetamilan.it - De Canio: “Camarda? Lasciamolo tranquillo facendo crescere in serenità. Il Milan…”

Contenuti che potrebbero interessarti

de canio camarda lasciamoloDe Canio su Camarda: "Facciamolo crescere in maniera serena" - Gigi De Canio, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha parlato di Francesco Camarda: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Si legge su milannews.it

de canio camarda lasciamoloDe Canio: “Camarda ha entusiasmo, farà bene. Sassuolo? Il Lecce sta bene” - «Camarda è un minorenne che con i suoi diciassette anni, con convinzione e con entusiasmo, già colleziona record. calciolecce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: De Canio Camarda Lasciamolo