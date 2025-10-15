De Bruyne sta capendo il Napoli mentre non proprio tutti a Napoli hanno capito De Bruyne

I nazionali rientrano a Napoli col botto. De Bruyne, McTominay e Hojliund segnano durante le gare di qualificazioni e Gattuso si è goduto anche uno Spinazzola assist man per Pio Esposito. Nonostante gli infortuni tra difesa e centrocampo la campagna acquisti sta permettendo ad Antonio Conte la gestione di una rosa che può essere concepita con moduli diversi. Col Torino l'indisponibilità di Politano – salvo un recupero record – accende i riflettori sul tormentone Neres-Lang: le due frecce sulle fasce invocati dagli integralisti del 4-3-3.

