di Serena Cavalletti* Il senatore Gasparri attraverso un Ddl non può imporre una formazione né agli studenti e alle studentesse, né al corpo docente, andrebbe contro l’autonomia scolastica e il Contratto Collettivo Nazionale. Lui questo lo sa o almeno dovrebbe saperlo. Le scuole somministrano una formazione aggiuntiva rispetto ai propri ordinamenti, attraverso progetti che possono essere svolti al di fuori dell’orario istituzionale delle discipline, ma gli argomenti, i modi e i tempi sono stabiliti dal singolo istituto in accordo alle necessità emergenti. Nessuna scuola in Italia può essere tenuta per legge a organizzare una formazione su un dato tema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl antisemitismo, Gasparri non può obbligare docenti e studenti a una formazione ad hoc