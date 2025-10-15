Ddl anti-Scarpinato e De Raho l’ufficio studi del Senato avverte | Forti dubbi di costituzionalità

Un provvedimento “ che pone forti dubbi di costituzionalità, sia per quanto riguarda la nozione di conflitto di interessi in Antimafia, sia perché inciderebbe sulle prerogative del mandato parlamentare ”. È lapidario quanto chiaro il parere espresso ieri dall’Ufficio studi del Senato sul disegno di legge che istituisce il conflitto di interesse in commissione Antimafia all’esame del Senato. Un provvedimento il cui vero nome è ddl anti – Roberto Scarpinato e anti-Federico Cafiero De Raho, rispettivamente deputato e senatore del Movimento Cinque Stelle, nonché ex magistrati e monumenti dell’antimafia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

