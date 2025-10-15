Dazi Cina | Le guerre commerciali non hanno vincitori
Pechino, 15 ott. (askanews) - La Cina ha affermato che "le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori", dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di interrompere le importazioni di olio da cucina usato dal Paese, materia prima impiegata anche per biocarburanti. Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese: "La posizione della Cina sulle questioni economiche e commerciali con gli Stati Uniti è coerente e chiara. Le guerre commerciali e tariffarie non hanno vincitori e non sono nell'interesse di nessuna delle parti. Le due economie dovrebbero risolvere le questioni attraverso il dialogo, sulla base dell'uguaglianza, del rispetto e del reciproco vantaggio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
