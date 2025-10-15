dazi alta tensione tra usa e pechino

La Cina è pronta a «combattere fino alla fine» in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione di ulteriori dazi al 100% sui beni made in China in risposta alla nuova di Pechino sull’export di terre rare. «Sulla questione delle guerre tariffarie e commerciali, la posizione della Cina rimane coerente. Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta», ha detto un portavoce del ministero del Commercio di Pechino sottolineando che il confronto danneggia entrambi. Con un’intervista al Financial Times, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha contrattaccato accusando la Cina di cercare di danneggiare l’economia mondiale: «Vogliono trascinare tutti gli altri giù con loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

