David in campo nella notte con il suo Canada | com’è andata la partita per l’attaccante bianconero contro la Colombia Tutti i dettagli

David in campo nella notte con il suo Canada in amichevole contro la Colombia: com’è andata la prestazione per l’attaccante bianconero. Una notte in nazionale per ritrovare minuti e fiducia. Jonathan David, attaccante della Juventus, ha disputato tutti i 90 minuti nell’amichevole che il suo Canada ha pareggiato per 0-0 contro la Colombia. Una prestazione di grande sacrificio, in cui però è mancato l’acuto vincente. 90 minuti in campo, ma il gol non arriva. Nella sfida di prestigio contro la Colombia, il bomber bianconero è rimasto in campo per l’intera partita, un segnale importante per la sua condizione fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David in campo nella notte con il suo Canada: com’è andata la partita per l’attaccante bianconero contro la Colombia. Tutti i dettagli

