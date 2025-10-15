Darmian Inter stop per il difensore nerazzurro! Gli esami confermano il problema muscolare
Darmian Inter, infortunio per il difensore nerazzurro, confermato il guaio muscolare. Le ultimissime notizie Matteo Darmian si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare l’entità dell’infortunio riportato. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, problema che lo costringerà a uno stop di alcuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Formazioni zyrtar për AtleticoMadrid vs Inter INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. - facebook.com Vai su Facebook
?UFFICIALE Martinez Bisseck, Acerbi, Palacios Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique Bonny, Spinaccè PANCHINA INTER - 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 5 - X Vai su X
Inter, si ferma Darmian: risentimento muscolare al soleo - Il difensore dell'Inter lamenta un risentimento muscolare al soleo e verrà rivalutato nei prossimi giorni per definire il ... Riporta msn.com
Altri stop fisici per l’Inter: Chivu ne perde due solo oggi - Il difensore nerazzurra è vittima di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un problema muscolare che è venuto a ... Secondo passioneinter.com
UFFICIALE – Infortunio muscolare per Darmian: la diagnosi dell’Inter e cosa filtra sui tempi di recupero - Infortunio muscolare per Matteo Darmian, che salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma. msn.com scrive