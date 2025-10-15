Darmian Inter stop per il difensore nerazzurro! Gli esami confermano il problema muscolare

Darmian Inter, infortunio per il difensore nerazzurro, confermato il guaio muscolare. Le ultimissime notizie Matteo Darmian si è sottoposto nel pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare l’entità dell’infortunio riportato. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, problema che lo costringerà a uno stop di alcuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

