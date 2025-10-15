Dario Cuomo apre il concerto di Giorgio Baldari al Pigneto
Roma chiama, l’Irpinia risponde. È con questo spirito che Dario Cuomo, una delle voci più autentiche della nuova scena cantautorale campana, salirà sul palco del Giove Live Music di Roma per aprire il concerto del romano Giorgio Baldari, venerdì 17 ottobre alle ore 21.00.Per l’artista irpino si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
