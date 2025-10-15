D’Aprile | Bene la Carta docente estesa ai supplenti ma sul sostegno la priorità è stabilizzare non prorogare nuovi percorsi straordinari
L’aula del Senato ha approvato il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell’esame di Stato per le superiori che tornerà a chiamarsi ‘esame di Maturità’. Il provvedimento passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da mezzo secolo Mario Aprile perlustra il Roero in cerca del tuber magnatum pico, che quest’anno tocca i 400-450 euro al kg: “La stagione promette bene” - facebook.com Vai su Facebook
Carta docente anche ai precari al 30 giugno, Miceli: “Bene così, ma il governo non escluda anche le supplenze brevi con almeno 150 giorni e mantenga 500 euro di bonus” - 100 in Commissione Cultura del Senato rappresenta una svolta per il mondo della scuola. Segnala orizzontescuola.it
Carta del Docente, a chi spetta e a chi no - La guida - È stata appena attivata la Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, con un voucher da 500 euro disponibile per gli insegnanti di ruolo. Si legge su ilgiornale.it
Carta del docente, come cambia nel 2024 - L’importo scenderà a 425 euro nel prossimo anno scolastico, con un’ulteriore riduzione entro il 2027, che porterà il contributo a 400 euro. quotidiano.net scrive