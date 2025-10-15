FOLLONICA Prende il via a Follonica un progetto innovativo che porterà nel golfo l’avanguardia internazionale della danza contemporanea con l’obbiettivo di generare una nuova rete di connessioni artistiche, dove possono prendere forma nuove opportunità formative e professionali per i giovani danzatori che vogliono partecipare a questo programma. È questo l’obbiettivo principale del progetto " EDU-action – processi conoscitivi di danza contemporanea", programma ideato da Daniela Borghini e curato dall’associazione " Performare ", in collaborazione con il Comune di Follonica. "Il progetto rispecchia la nostra visione di un’offerta culturale dinamica e di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danza all’avanguardia. Corsi di alto livello alla Fonderia Leopolda