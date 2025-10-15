Danni da vaccino ministero punito

Mentre Lopalco elogia l’operato suo e del governo durante la pandemia, il tribunale di Asti dispone un indennizzo a una donna colpita da mielite trasversa dopo l’anti Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Danni da vaccino, ministero punito

Danni neurologici da vaccino Covid: Tribunale condanna il Ministero a pagare - X Vai su X

Il Tribunale di Asti ha riconosciuto il diritto a ricevere un indennizzo statale mensile a una donna di 52 anni che avrebbe subito gravi danni neurologici dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid - facebook.com Vai su Facebook

Gravi danni alla salute dopo il vaccino anti-Covid: Stato condannato a versare un indennizzo - Il Tribunale di Asti riconosce il nesso tra vaccino Covid e mielite trasversa: una donna di Alba otterrà un indennizzo per i danni subiti ... Segnala tag24.it

Danni neurologici dopo vaccino anti covid, 52enne ottiene indennizzo - Riconosciuto dal Tribunale di Asti in primo grado il nesso causale tra la somministrazione e la mielite che ha tolto alla donna, residente nel cuneese, la capacità di camminare. Si legge su rainews.it

“Gravi danni neurologici dopo il vaccino Covid”: il Tribunale riconosce il nesso e condanna il ministero a pagare indennizzo - Il Tribunale di Asti ha riconosciuto il nesso tra vaccino Covid e gravi danni neurologici, condannando il Ministero della Salute a pagare un indennizzo mensile. Riporta ilfattoquotidiano.it